Post-Streik : Briefe und Pakete in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis betroffen

Bonn Verdi will im Tarifstreit bei der Deutschen Post mit bundesweiten Warnstreiks den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die Zustellung der Post ist gefährdet.

Etliche Briefkästen in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis bleiben in diesen Tagen leer. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hat die Beschäftigten in allen Brief- und Paketzentren bundesweit zum Warnstreik aufgerufen. In den Verteilzentren begann er am Donnerstagabend und dauerte bis Freitagabend. Zusätzlich hat Verdi auch in einigen Zustellbezirken Zusteller zum Warnstreik aufgerufen, erläuterte am Freitag Thomas Großstück, Verdi-Landesfachbereichsleiter Postdienste in NRW. Dazu gehören auch Zustellbezirke in Bonn und Teilen des Rhein-Sieg-Kreises, sagte Großstück, der sich am Freitag im Bonner Streiklokal an der Endenicher Straße über die Lage informierte. Etliche Menschen in der Region, die ein Paket erwarteten, bekamen am Freitag die Nachricht per Mail, dass sich die Zustellung um ein bis zwei Werktage verzögert.