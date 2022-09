Verfahren vor Bonner Landgericht : Bund verklagt Beraterfirmen zur Rückzahlung von Millionen Euro

BWI-Chef Martin Kaloudis : Bundeswehr entwickelt verschlüsselten Messengerdienst Die BWI in Meckenheim, das IT-Systemhaus der Bundeswehr, ist vor zwei Jahren in Kritik geraten, weil sie mit der Berateraffäre der damaligen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen in Verbindung stand. Der heutige Vorstandschef Martin Kaloudis berichtet, wie er seitdem aufgeräumt hat.