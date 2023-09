Kreishandwerkerschaft Bonn/Rhein-Sieg Das ist der Handwerksbetrieb des Jahres 2023

Die Kreishandwerkerschaft hat am Freitag, dem bundesweiten Tag des Handwerks, ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Zu diesem Anlass zeichnete sie den Handwerksbetrieb des Jahres 2023 aus: Den Titel darf fortan die Dr. Starck & Co. Gesellschaft für Wärme- und Kältetechnik mbH aus Siegburg tragen, die auch Standorte in Bonn und Troisdorf sowie im Norden und Süden Deutschlands hat.