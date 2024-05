Sortieranlage in Bonn Das passiert mit DHL-Paketen in einer Zustellbasis

Der Lastwagen aus dem Paketzentrum in Neuwied dockt um 7.30 Uhr an der großen Sortieranlage der DHL im Bonner Norden an. Der Paketlieferdienst nennt die Halle mechanisierte Zustellbasis. Im Frachtraum der Lieferung stapeln sich die Pakete bis zur Decke – je nach Volumen können das bis zu 2500 Sendungen sein. Sieben solcher Ladungen kommen täglich, an verkehrsreichen Tagen sind es mehr. „Die letzte Fuhre ist für 8.24 Uhr angekündigt“, sagt Raymond Oellig, Leiter der Zustellbasis Bonn. Speditionstransporte, die große Pakete bringen, fahren zusätzlich.