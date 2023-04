Rückgang beim Anlagevolumen und der Kundenzahl Deutsche Bank macht in Bonn weniger Geschäft

Die Deutsche Bank hat in Bonn 2022 leichte Rückgänge im Geschäft zu verzeichnen gehabt. Das Geschäftsvolumen, also die Summe aus Krediten, Einlagen und Depotvolumen, betrug zum 31. Dezember 2022 im Marktgebiet Bonn-Aachen rund 9,3 Milliarden Euro und in Bonn rund 4,2 Milliarden Euro; das ist im Vergleich zum Vorjahr ein leichter Rückgang im Marktgebiet Bonn-Aachen um rund drei Prozent sowie in Bonn um rund zwei Prozent. Ende 2022 betreute die Deutsche Bank im Marktgebiet Bonn-Aachen rund 184.800 Kunden, davon rund 60.600 in Bonn. Das war in Bonn ein Rückgang um 1,3 Prozent. Jörg Döhler, Filialdirektor der Deutschen Bank in Bonn am Kaiserplatz: „Vor allem die stark gestiegenen Lebenshaltungs- und Energiekosten, die höheren Zinsen bei Finanzierungen sowie der Krieg in der Ukraine haben die Menschen in Bonn im vergangenen Jahr besonders beschäftigt. Viele fragen sich, was noch auf sie zukommen kann und suchen vermehrt Orientierung in finanziellen Fragen.“