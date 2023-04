Aktionswoche der Arbeitsagenturen Diese Jobs haben das meiste Zukunftspotenzial in Bonn und der Region

In Zeiten des Fachkräftemangels suchen nahezu alle Branchen nach Nachwuchs, doch in manchen Bereichen stehen die Zukunftsaussichten für Jobsuchende besonders gut. „Berufe mit Zukunft sind jene, die nicht automatisierbar sind und die mit Menschen zu tun haben, also auch Empathie bedürfen“, sagte Lars Beyer, Sprecher der Agentur für Arbeit Köln, auf einer Pressekonferenz der acht rheinländischen Arbeitsagenturen am Montag, darunter auch die Arbeitsagentur Bonn/Rhein-Sieg. Gemeinsam organisieren sie vom 2. bis 6. Mai die Aktionswoche „Berufe mit Zukunft – Arbeiten im Rheinland“. Berufseinsteiger und Erwachsene, die sich einen Neuanfang wünschen, sollen sich an diesen Tagen in 16 Online- und Präsenzveranstaltungen über vielversprechende Jobmöglichkeiten informieren können.