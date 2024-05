Nach Übernahme durch Aurelius Glashersteller Weck bekommt neue Chefin

Bonn · Beim aus der Insolvenz geretteten Weck-Unternehmen mit Werk in Bonn-Duisdorf tut sich was in der Geschäftsführung: Fortan steht eine neue Chefin an der Spitze des Unternehmens. Auch für Fans der Weck-Gläser soll es bald Neuigkeiten geben.

Für die Bonner Beschäftigten des Traditionsunternehmens geht es weiter wie zuvor. Foto: Benjamin Westhoff





