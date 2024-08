Fachkräftemangel und steigende Kosten Findet die Bonner Gastronomie genügend Nachwuchs?

Ben Lehmacher ist in seinem dritten Ausbildungsjahr als Koch im Parkrestaurant Rheinaue. Mit 15 hat er die Lehre begonnen, zusammen mit 60 anderen Azubis. Jetzt sind sie nur noch 16. Die Arbeitszeiten am Abend und an den Wochenenden, der Job an sich, an all das müsse man sich nach der Schule erst mal gewöhnen. Viele scheitern. „Es ist anstrengend“, sagt Lehmacher. Und hält dennoch durch: „Kochen ist das, was ich am liebsten mache.“