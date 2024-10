Filigrane Sträuße statt Massenware Wie eine Bonnerin im Traditionsbetrieb moderne Floristik lebt

Wer im Supermarkt einen Blumenstrauß kauft, erwirbt Ware von der Stange: Die Sträuße sehen nahezu gleich aus, sind vorgefertigt und wenig individuell. Dass Floristin Svenja Richter-Jung aus genau so einem Fließbandbetrieb stammt, ist für sie heute unvorstellbar. In ihrem Blumenladen bindet sie filigrane Brautsträuße, bunte Trauerkränze oder aufwendige Gestecke in sommerlichen Farben, allesamt Spezialanfertigungen für ihre Kunden.