Energieversorger in Bonn und der Region : Gaspreise verdoppeln sich bei einigen Anbietern fast

Die Entwicklungen am Energiemarkt bekommen Energieversorger in Bonn und der Region zu spüren – und damit letztlich auch die Verbraucherinnen und Verbraucher. Denn viele regionale Gasanbieter werden ihre Preise erhöhen. So wird beispielsweise der Energieversorger e-Regio aus Euskirchen die Preise in der Erdgas-Grundversorgung zum 1. September für einen Standardverbrauchshaushalt um 2,90 Cent pro Kilowattstunde brutto erhöhen.