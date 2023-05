Vanille, Minze, exotische Beeren So gefährlich ist der E-Zigaretten-Trend

Dichte Rauschwaden, die nach Vanille, Beeren oder Mango riechen: die Rede ist von E-Zigaretten und deren Einmal-Versionen. Mittlerweile kann man die bunten Stäbchen überall kaufen – in jedem Büdchen und an der Kasse, aber auch in speziellen Läden, wo sich alles um Rauchen und E-Zigaretten dreht. Was harmlos klingt und süß riecht, ist ein schädlicher Trend. Sowohl für die Umwelt als auch für die eigene Lunge sind E-Zigaretten und deren Einmal-Varianten nach Ansicht von Experten nicht zu empfehlen.