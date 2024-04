Neue Kfz-Versicherungen im Vergleich Bonn gehört zu Deutschlands Elektroauto-Hochburgen

Mit einem Anteil von 3,5 Prozent führt Münster das Ranking an. Die Münsteraner liegen 46 Prozent über dem Bundesschnitt von 2,4 Prozent. Mit einem E-Auto-Anteil von 2,7 Prozent liegt Stuttgart auf dem zweiten Platz. Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt werden in Stuttgart 13 Prozent mehr Elektroautos versichert. „Verbraucher entscheiden sich aufgrund der hohen Anschaffungskosten und des relativ kleinen Gebrauchtwagenmarktes selten für ein Elektroauto“, sagt Michael Roloff, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei Check24. Besonders in Großstädten sei der Anteil an E-Autos gering. „Das hängt mit der oft fehlenden Lademöglichkeit über den Hausstrom in der Garage zusammen“, so Roloff. Dadurch seien die Ladekosten hoch. Auch die Suche nach einem Parkplatz mit Ladesäule gestalte sich in großen Städten oft schwer. Dabei sei das Elektroauto aufgrund kurzer Wege ein ideales Stadtauto.