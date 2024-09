Bonner Gitarrenbauer Ein Traumberuf mit vielen Saiten

Andreas Thiemann steht vornübergebeugt an seiner Werkbank und führt die Handfräse über ein Stück Holz, aus dem eine Gitarre werden soll. In den Regalen seiner Bonner Werkstatt stapeln sich Holzstücke, an den Wänden hängen Schraubendreher und Festivalposter. Er hat schon viele berufliche Stationen hinter sich: „Es gibt nichts, was ich nicht gemacht habe“, sagt er.