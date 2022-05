Konjunkturumfrage der Handwerkskammer : Handwerk der Region macht gute Geschäfte

Im Porträt : Seit mehr als 20 Jahren baut Barbara Gschaider Geigen in Bonn Barbara Gschaider baut seit 1999 Geigen in Bonn. Mit ihrer Werkstatt zog sie von einer Dachgeschosswohnung in ein Atelier in Kessenich. Sie gibt einen Einblick in ihre Faszination für das Unsichtbare am Instrument.