Familienunternehmen Wimmer Das sind die Heizvorlieben der Bonner

Ein roter Lieferwagen steht in der Bonner Poststraße, genau in der Mitte zwischen Hauptbahnhof und Münsterplatz. Wimmer Service steht darauf, ein Mitarbeiter des Unternehmens kauert konzentriert auf dem Fahrersitz und notiert sich etwas. Sein Arbeitsplatz ist trubelig, inmitten eines Gewirrs aus kleinen Gassen, umgeben von einkaufsfreudigen Bonnern. Doch die Belegschaft des Unternehmens Wimmer ist diese Verhältnisse gewohnt. Seit 100 Jahren sitzt die Heizungs-, Sanitär- und Elektrotechnikfirma mitten in Bonn, erst in der Adolfstraße, dann in der Bornheimer Straße und seit 1959 in der Heerstraße.