Bonner IT-Systemhaus Bechtle vertreibt jetzt Quantencomputer

Bonn · Das IT-Systemhaus Bechtle in Bonn hat in fast 20 Jahren ein rasantes Wachstum hingelegt und platzt an seinem bisherigen Standort Bad Godesberg aus allen Nähten. Was es mit dem neuen Quantencomputer auf sich hat, berichten die beiden Geschäftsführer dem GA.

18.07.2024 , 05:00 Uhr

Die Geschäftsführer des IT-Systemhauses Bechtle in Bonn: Waldemar Zgrzebski (li.) und Christian Behma. Foto: Ralf Klodt

Von Ulla Thiede Redakteurin Wirtschaft