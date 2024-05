BAD Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH Bonner Unternehmen will Arbeitnehmer mit KI gesünder machen

Die BAD Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH will künftig verstärkt auf digitale Innovationen setzen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Bonn ist mit mehr als 3500 Beschäftigten, davon über 800 Arbeitsmedizinern, der größte Dienstleister für Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin und betriebliche Gesundheitsvorsorge in Deutschland. In der Zentrale in der Herbert-Rabius-Straße in Beuel sind mehr als 400 Beschäftigte tätig.