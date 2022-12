Bonn liegt über dem Durchschnitt : Wasser in NRW teurer als noch vor zehn Jahren

Die Preise für Trinkwasser sind in NRW überwiegend teurer geworden. Foto: picture alliance / dpa/Roland Weihrauch

Bonn Die Wasserpreise in Nordrhein-Westfalen sind in den vergangenen zehn Jahren überwiegend gestiegen. Während Verbraucher in der Region teilweise weniger zahlen, kostet Trinkwasser und Abwasser in Bonn heute deutlich mehr als im Jahr 2012.

Die Kosten für Trinkwasser und Abwasserentsorgung in Nordrhein-Westfalen sind 2022 laut Statistischem Landesamt IT.NRW im Vergleich zu 2012 gestiegen. Laut der Behörde war Trinkwasser pro Kubikmeter 2022 im Schnitt vier Cent teurer, der Kubikmeter Abwasser kostete 21 Cent mehr als noch vor zehn Jahren.

In NRW lag der durchschnittliche Verbrauchspreis für Trinkwasser je Kubikmeter laut Abfrage durch die Behörde zum 1. Januar 2022 bei 1,66 Euro.

Für Abwasser bezahlten Verbraucher landesweit im Schnitt 2,77 Euro. Am wenigstens für ihr Trinkwasser zahlten Haushalte in der Gemeinde Legden (0,65 Euro/Kubikmeter), am meisten in der Stadt Solingen, wo der Preis bei 3,22 Euro pro Kubikmeter lag.

In der Stadt Bonn kostete Trinkwasser im Jahr 2022 1,86 Euro pro Kubikmeter, die Entsorgung von Abwasser 2,83 Euro pro Kubikmeter. Das Abwasserentgelt hat sich damit im Vergleich zu 2012 um 25,2 Prozent erhöht, das Trinkwasserentgelt um 9,4 Prozent. In der Nachbarstadt Köln haben sich die Preise für Wasser in den vergangenen zehn Jahren anders entwickelt: Dort lag der Preis für Trinkwasser 2022 bei einem Euro pro Kubikmeter und nahm damit gegenüber 2012 um 37,9 Prozent ab.

In Bonn ist das Entgelt für Trinkwasser in den letzten zehn Jahren um 9,4 Prozent gestiegen. Mit 1,86 Euro pro Kubikmeter liegt der Preis für Trinkwasser in der Bundeshauptstadt über dem NRW-Durchschnitt für 2022. Foto: GA Grafik

Im Rhein-Sieg-Kreis liegt der Durchschnittspreis für einen Kubikmeter Trinkwasser bei 1,70 Euro. Für einen Kubikmeter Abwasser bezahlen Verbraucher ein Entgelt von 3,66 Euro. Damit stieg der Verbrauchspreis für Trinkwasser seit 2012 kreisweit um 22,3 Prozent.

Trinkwasser im Rhein-Sieg-Kreis ist in Meckenheim am teuersten

Den höchsten Preisunterschied beim Trinkwasser im Zehn-Jahres-Vergleich gibt es im Rhein-Sieg-Kreis in Siegburg, dort lag der Preis pro Kubikmeter 2012 noch bei 1,20 Euro und stieg um 55,8 Prozent auf 1,87 Euro. Am günstigsten ist Trinkwasser im Rhein-Sieg-Kreis in Neunkirchen-Seelscheid mit 1,19 Euro je Kubikmeter. Das Entgelt für die Abwasserentsorgung ist dort jedoch seit 2012 um 29,3 Prozent gestiegen, auf 4,10 Euro je Kubikmeter. Am meisten für ihr Trinkwasser bezahlten Verbraucher im Rhein-Sieg-Kreis in Meckenheim mit 1,98 Euro je Kubikmeter. Mit 5,86 Euro je Kubikmeter ist das Entgelt für Abwasser in Much 2022 am höchsten, in der Gemeinde Wachtberg kostet dieses mit 2,54 Euro/Kubikmeter kreisweit am wenigsten.

Für die Statistik über Trink- und Abwasserpreise befragt das Statistische Landesamt die zuständigen Städte und Gemeinden oder die Unternehmen, die diese Leistungen dort erbringen. Die Zahlen beziehen sich dabei nur auf den Verbrauchspreis, Kosten wie zum Beispiel Zählergebühren sind nicht einberechnet.