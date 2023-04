Bestellbetrug Wenn der Zusteller Pakete bringt, die man nie bestellt hat

19. Februar 2023: Es ist Karneval im Rheinland, auch Lukas S. hat gefeiert. Der 23-jährige Bonner hat seinen Rucksack nach dem Feiern in der Bahn vergessen. Das dürfte gegen 24 Uhr gewesen sein, erinnert sich der Student. Mit dem Rucksack war auch das Portemonnaie weg, samt Kreditkarte, Ausweis, Girokarte. In der Nacht gab es Bewegungen auf der Kreditkarte, 20 Euro wurden abgebucht. „Ich habe direkt am Folgetag meine Karten sperren lassen, das war gegen sechs Uhr morgens“, sagt er. Das mit den 20 Euro sei ärgerlich, aber nicht so schlimm, meint der Bonner.