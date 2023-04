Immobilienpreise Mieten steigen in Bonn weiter

Für die Bürger mit wenig Geld ein Teufelskreis: „Die Mieten für diese Menschen werden deutlich steigen, und gleichzeitig werden die Betroffenen durch die aktuell gestiegenen Kreditzinsen kaum eine Möglichkeit haben, ein eigenes Heim finanzieren zu können“, stellt Braschoß das aktuelle Dilemma auf dem Wohnungsmarkt in Nordrhein-Westfalen fest. 2022 stiegen den IVD-Zahlen zufolge die Mieten in Bonn weiter: In Altbauten in einfacher Wohnlage sind jetzt 8,40 statt acht Euro pro Quadratmeter zu zahlen. Das Wohnen in Altbauten in sehr guter Wohnlage kostet jetzt 13,50 nach 12,80 Euro im vergangenen Jahr.