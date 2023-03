Deutschlandweiter Vergleich Preise für WG-Zimmer in Bonn steigen deutlich

Der Wohnungsmarkt in Nordrhein-Westfalen ist auch für Studierende teurer geworden. Für ein WG-Zimmer in Bonn müssen Studierende in diesem Jahr durchschnittlich 500 Euro ausgeben. 2022 waren es noch 430 Euro. In Düsseldorf kostet ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft im Schnitt 515 Euro (2022: 460 Euro) und in Köln 550 Euro (2022: 475 Euro). Das geht aus einer Studie des Moses Mendelssohn Instituts (MMI) in Kooperation mit dem Immobilienportal WG-gesucht.de hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.