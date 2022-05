Schutz von knapp 200 Hektar Wald : Bonner Nachhaltigkeits-Startup „Woodify“ kooperiert mit Telekom

Bonn Das Bonner Nachhaltigkeits-Startup Woodify schließt eine Vertriebsallianz zum Waldschutz mit der Telekom. Die Kundschaft ist explizit eingeladen, sich den geschützten Wald vor Ort am Mittelrhein anzuschauen.

Drei Jahre nach seiner Gründung hat das Bonner Waldschutzunternehmen Woodify eine strategische Allianz mit der Deutschen Telekom geschlossen. Damit sollen rund 200 Hektar große Waldflächen in der rheinland-pfälzischen Verbandsgemeinde Rhein-Nahe für zunächst 30 Jahre aus weiterer forstwirtschaftlicher Nutzung herausgenommen werden, um so CO 2 -Emissionen und Wasser zu binden. „Wir haben diese Waldflächen gepachtet und nehmen sie nur noch in eine waldökologische Bewirtschaftung“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter von Woodify, Anselm Schneider. So würden beispielsweise Verkehrswege gesichert, aber dem Wald kein Totholz mehr entnommen.