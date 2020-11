Kostenpflichtiger Inhalt: „Wir wollen Leuchttürme realisieren“ : Bonner Next Economy Lab hilft Firmen, nachhaltiger zu wirtschaften

Tanja Brumbauer (v.l.), Jonas Bothe und Hannah Strobel vom Zentrum für nachhaltiges Wirtschaften Next Economy Lab in Bonn. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Das Next Economy Lab in Bonn hilft Firmen dabei, nachhaltiger zu wirtschaften. Es geht um Begriffe wie sozial gerecht, klimapositiv und kooperativ. In der Region Köln/Bonn sieht das Team deutlichen Nachholbedarf.