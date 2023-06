Pilotprojekt schafft Platz für Familien Kann Bonn so der Wohnraumknappheit entgegenwirken?

„Mama, Papa, ich zieh‘ aus!“ – Manchmal kommt der Auszug der eignen Kinder überraschend, manchmal ist er lang ersehnt. Aber immer bringt er die Frage mit sich: Was passiert mit dem Zimmer? Die Entscheidung, die vermutlich in den meisten Fällen für den Erhalt des Kinderzimmers oder eine Umfunktionierung in Büro, Wäschekammer oder Hobbyraum ausfällt, ist Teil des deutschen Wohnungsproblems, das sich auch in Bonn niederschlägt. Denn nicht der Mangel an Wohnraum ist das gravierendste Problem, sondern seine effektive Nutzung.