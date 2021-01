Bonner Konzern : Deutsche Post erwartet weiter steigende Paketmengen

Bonn Der Bonner Konzern bietet seinen Mitarbeitern, die ja nicht alle im Homeoffice arbeiten können, viele Corona-Tests an. Noch musste kein Standort vorübergehend geschlossen werden. Die Paketmengen erreichen einen neuen Rekord.

Bislang ist bei der Deutschen Post alles gut gegangen: Es musste noch kein Standort wegen einer hohen Anzahl Corona -Infektionen geschlossen werden. Andere Logistikdienstleister wie Hermes und DPD sind bereits in dieser Situation gewesen. „Wir testen sehr viel“, sagte Post-Vorstandschef Frank Appel am Mittwoch bei einer Telefonkonferenz. Die meisten Infektionen bei Mitarbeitern seien auf das Privatleben zurückzuführen.

Die Post würde auch Mitarbeiter auf eigene Kosten gegen Covid-19 impfen, falls der Konzern Zugriff auf Impfstoff bekommt. Er wolle aber nicht in einen Wettbewerb eintreten, um die eigenen Mitarbeiter schneller zu schützen als andere Menschen. „Wir versuchen nicht selbstständig, Impfstoff zu kaufen“, sagte Appel. Die Post orientiere sich an den Regularien von Regierungen.

Brexit ohne größere Folgen

Unter der Rekordmenge von 1,83 Milliarden Paketen (2019: 1,59 Milliarden), die die Post im vergangenen Jahr auslieferte, habe die Laufzeit nicht gelitten, sagte Appel. Einige Pakete hätten zwei statt einem Tag gebraucht. Die Ursache dafür, dass viele Onlinehändler derzeit ihre Kunden wieder auf längere Lieferfristen hinweisen würden, sieht der Post-Chef eher bei Engpässen bei kleineren Fulfillment-Dienstleistern, die die Pakete für den Versand vorbereiten. Zu den Geschäftskunden des Konzerns sind in den vergangenen Monaten viele kleine Händler hinzugekommen, die vorher gar kein Online-Geschäft hatten: „Die haben jetzt in den letzten Monaten gelernt“, sagte Appel.

Beim E-Commerce werde sich auch in diesem Jahr ein sehr dynamisches Wachstum fortsetzen. Die Paketmengen in diesem Jahr würden sicherlich noch höher sein als 2020.

Neue Porto-Berechnung

In dieser Woche hatte das Verwaltungsgericht Köln in einem Eilverfahren entschieden, die Genehmigung eines höheren Portos der Post für Standard-, Kompakt-, Groß- und Maxibriefe 2019 sei voraussichtlich rechtswidrig. Das Bundesverwaltungsgericht hatte im vergangenen Jahr erklärt, die Erhöhung des Portos für den Standardbrief 2016 bis 2018 sei unzulässig.

Appel verwies darauf, dass das Briefporto in Deutschland eines der niedrigsten in Europa sei. Es gehe bei den Verfahren aber auch nicht um die Höhe, sondern um die Berechnungsgrundlage.

Höhere Dividende erwartet

Die Post-Aktionäre können auf eine höhere Dividende hoffen. Die Post zahlt in der Regel 40 bis 60 Prozent des Konzerngewinns an ihre Anteilseigner, sagte Finanzvorständin Melanie Kreis. Über die Höhe der Dividende für 2020 werde noch beraten. Für 2017 bis 2019 hatten die Post-Aktionäre 1,15 Euro erhalten.

Die Anleger griffen am Mittwoch bei den Post-Aktien weiter zu. Am Nachmittag lagen sie bei 42,56 Euro mit 2,35 Prozent im Plus und gehörten zu den Dax-Spitzenreitern. Die Aktie hatte bereits am Dienstag von angehobenen Zielen des Konzerns profitiert. Mit dem Kursplus kommt die Aktie jetzt wieder in die Nähe des Rekordhochs von 43,50 Euro aus dem November.