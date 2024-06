Grundwasser für den Garten Nachfrage nach privaten Brunnen steigt in Bonn und der Region

Wer einen Garten hat, braucht im Sommer viel Wasser, damit die heimische Oase grün bleibt. Vor allem während Hitze- und Dürreperioden, die hierzulande immer häufiger vorkommen, müssen Gärtner mit dem Schlauch nachhelfen. Auch weil die Kosten für Wasser aus dem Hahn auf Dauer ins Geld gehen können, lassen sich immer mehr Menschen in Bonn und der Region eigene Grundwasserbrunnen in ihren Garten bauen. In Bonn gibt es nach Angaben der Stadt 832 dieser Brunnen. Im Rhein-Sieg-Kreis sind es laut Pressestelle rund 450.