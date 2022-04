Hanno Berger auf der Anklagebank : Prozess gegen „Mr. Cum-Ex“ in Bonn begonnen

Aufnahme aus dem Bonner Landgericht: Der Angeklagte Hanno Berger (Mitte) steht im Gerichtssaal neben seinen Anwälten Carsten Rubarth und Martin Kretschmer (links). Berger gilt als Schlüsselfigur im „Cum-Ex“-Skandal. Foto: dpa/Oliver Berg

Bonn Am Bonner Landgericht hat am Montag das Mammutverfahren gegen den mutmaßlichen Initiator der millionenschweren Betrugsgeschäfte, Hanno Berger, begonnen. Der Tatvorwurf: Gemeinschaftliche besonders schwere Steuerhinterziehung in drei Fällen.