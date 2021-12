Für Weihnachtseinkäufer in Bonn und Region : Bonner Einzelhandel bietet 2G-Bändchen an

Mit einem Kontrollband in alle Geschäfte und auf den Weihnachtsmarkt: Das soll jetzt auch für Bonn, Meckenheim und Lohmar gelten. Foto: dpa/Arne Dedert

Bonn Seit Montag gilt in Bonn, Lohmar und Meckenheim das 2G-Kontrollband-System. Bislang gibt es erst wenige Ausgabestellen, weitere sollen hinzukommen.

Das Band, das der Einzelhandelsverband für die 2G-Kontrollen in Bonn, dem Rhein-Sieg-Kreis und Euskirchen angeregt hat, nimmt Formen an. Das Bändchen bekommen Interessenten nach Prüfung des Impfstatus sowie der Identität um das Handgelenk angelegt. Dadurch entfällt die Einzelkontrolle in Geschäften, der Gastronomie sowie Weihnachtsmärkten. Es gilt zunächst für Bonn, Meckenheim und Lohmar.

„Ein interkommunal einsetzbares Bändchen ist unser Ziel. Neben Lohmar und Meckenheim werden in den kommenden Tagen auch andere Kommunen das System anbieten, so dass entspannteren Einkaufserlebnissen und Weihnachtsmarktbesuchen in unserer Region nichts mehr entgegensteht. Weiteres werden wir in den kommenden Tagen bekannt geben“, so Jannis Vassiliou, geschäftsführender Vorsitzender des Einzelhandelsverbandes.

Gültigkeit „bis auf Weiteres“

Nach Angaben der Stadt Bonn gelten die Bändchen ab Dienstag nicht nur an einem Tag, sondern „bis auf Weiteres“. Dazu will die Stadt am Dienstag eine Allgemeinverfügung veröffentlichen. Laut NRW-Verordnung sollen die Bändchen eigentlich nur für den jeweiligen Nachweistag gelten. Von Seiten der Kommune gebe es keine Vorgaben zur Gestaltung der Bändchen, so ein Sprecher der Stadt. In den Geschäften gelten laut Stadt Bonn die Bändchen, die auf dem Weihnachtsmarkt ausgegeben werden – umgekehrt ist es ebenso.