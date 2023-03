Lage auf dem Arbeitsmarkt : Mehr junge Menschen in der Region Bonn/Rhein-Sieg arbeitslos

Bonn Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Arbeitslosigkeit in der Region Bonn/Rhein-Sieg um drei Prozent gestiegen. Davon betroffen sind besonders Frauen, Menschen im Alter von 15 bis 19 Jahren und Ausländer. Die Zahl der offenen Stellen ist ebenfalls gestiegen. Insgesamt ist die Lage aber stabil.

Wie für einen Februar üblich, habe sich vor allem die Zahl der arbeitslosen jungen Menschen unter 25 Jahre erhöht. Viele von Ihnen seien Ausbildungsabsolventen, die nicht übernommen wurden. „Die Erfahrung zeigt aber, dass diese schnell wieder eine neue Beschäftigung finden werden, denn Fachkräfte sind in allen Bereichen gesucht“ so Lohmüller.

„Der Motor läuft“

Schüßler ist zuversichtlich, dass vielen Kriegsgeflüchteten der Sprung in den Arbeitsmarkt gelingt. „Nach dem Beenden von Sprach- und Integrationskursen in den kommenden Monaten werden viele eine Beschäftigung suchen. Ihre Chancen sind gut, da sie in der Regel gut ausgebildet und der Arbeitsmarkt in NRW für Ihre Qualifikationen aufnahmefähig ist.“ Bis Dezember hätten in NRW schon 16.300 Menschen, die vor dem Angriffskrieg Russlands geflohen sind, eine Anstellung gefunden.