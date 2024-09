Wirtschaftsdynamik in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis Mehr regionale Unternehmen mit Zahlungsproblemen

In Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis ist der Anteil der Unternehmen mit Zahlungsproblemen ebenso wie in Deutschland insgesamt von 2022 auf 2023 sprunghaft angestiegen: Die Ausfallquote – das ist der Anteil der Unternehmen, die ihren Zahlungsverpflichtungen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht nachkommen können – legte von 1,12 auf 1,47 Prozent zu, bundesweit von 1,17 auf 1,49 Prozent. Das ist ein Ergebnis der Studie „Wirtschaftsdynamik in der Region Bonn/Rhein-Sieg“ von Creditreform, einer großen Auskunftei, die Daten zur Kreditwürdigkeit von Unternehmen und Privatpersonen sammelt.