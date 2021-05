Konjunkturumfrage in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis : Optimismus in den Branchen unterscheidet sich stark

IHK fordert Mut zu Öffnungen

Mehr Mut zu Öffnungen fordert die Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg vom Land Nordrhein-Westfalen sowie der Bundesstadt Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis. Mit steigenden Impf- und Testkapazitäten müssten stärker die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Schäden in den Blick genommen werden, die die Pandemie verursacht, ohne den Gesundheitsschutz aufzugeben, sagte IHK-Präsident Stefan Hagen: „Wenn wir weiter auf die Ängstlichsten und Langsamsten hören, wird es für viele Unternehmen in Gastronomie und Handel, der Veranstaltungs- und Kulturwirtschaft zu spät sein.“ Das zeige das Aufgehen der Schere zwischen den Branchen in der Region Bonn/Rhein-Sieg. mah