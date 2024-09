Angespannter Wohnungsmarkt in Bonn und Region Wie können Mieter bei Eigenbedarfskündigungen vorgehen?

René und Andrea M. (Name geändert) wissen nicht weiter. Schon länger sucht das Paar nach einer neuen Bleibe. Die kleine Wohnung in Bonn-Tannenbusch, in die René vor einiger Zeit mit eingezogen ist, wird mit 45 Quadratmetern perspektivisch zu klein, wenn das gemeinsame Kind zur Welt kommt. Vor einigen Wochen hat das Paar sich vorsorglich beim Sozialamt gemeldet, um im Notfall in einer Einrichtung für Wohnungslose unterzukommen. Zu allem Unglück wurde Andreas Wohnung nämlich verkauft. Und die neuen Eigentümer aus Rheinland-Pfalz haben ihr wegen Eigenbedarf gekündigt. Sie wollen das Appartement für ihren Sohn. Der macht in Köln eine Ausbildung und findet selbst nichts.