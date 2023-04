Mein Traumberuf Wie sich der Beruf Schornsteinfeger in Bonn verändert hat

Wir schreiben das Jahr 1996, Katrin Hachenberg ist sich sicher: Sie will Abitur machen und Mathematik oder Physik studieren. Immer samstags blättert sie durch den General-Anzeiger. Dort findet sie einen Artikel über das Berufsbild Schornsteinfeger. „Ich weiß nicht mehr, was mich damals so überzeugt hat, aber schon am Montag habe ich bei der Schornsteinfeger-Innung angerufen und gefragt, wie man sich bewerben kann“, erzählt sie. Sie habe einen Eignungstest gemacht und kurz vor Ostern ein Praktikum. „Wenn du möchtest, kannst du deine Ausbildung hier beginnen“, so ihr damaliger Chef. Der Rest wie Lebenslauf oder Bewerbung sei reine Formalität gewesen. Mittlerweile hat sie den Kehrbezirk Friesdorf, Dottendorf und Kessenich von ihrem ehemaligen Chef übernommen.