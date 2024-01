Nachrüstpflicht oder Entsorgung Bonner Schornsteinfeger erklärt, was 2024 für alte Kaminöfen gilt

Göttner schätzt, dass in seinem Zuständigkeitsbereich in einem Stadtrandgebiet von Bad Godesberg um die 400 Kaminöfen in den Häusern betrieben werden. „Die Nutzungshäufigkeit ist sehr unterschiedlich. Oft werden die nur am Wochenende befeuert“, sagt Göttner. In ländlicheren Gebieten hin zum Siebengebirge oder zur Eifel gebe es sehr viel mehr Haushalte mit Kaminöfen. „Das liegt an der Lagermöglichkeit für das Feuerholz.“ In der Stadt gebe es dafür natürlich nicht so viel Platz. In Gesetzestexten firmieren Kaminöfen unter dem Begriff Einzelraumfeuerungsanlagen, weil sie in der Regel nur einen einzelnen Raum wärmen, oft Wohn- und Esszimmer. Sie ergänzen also lediglich die Heizanlage einer Wohnung.