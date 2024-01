Nachrüstpflicht oder Entsorgung Bonner Schornsteinfeger erklärt, was 2024 für alte Kaminöfen gilt

Das im Januar in Kraft getretene Gebäudeenergiegesetz hat im vergangenen Jahr auch Besitzer von Kaminöfen verunsichert. Manche befürchteten, dass mit Brennholz befeuerte Öfen nicht mehr betrieben werden dürften. Der Bonner Schornsteinfegermeister Thomas Göttner, Mitglied im Kreisverband Bonn der Schornsteinfegerinnung Köln, gibt Entwarnung: Biomasseheizungen gelten nach dem Gebäudeenergiegesetz als CO 2 -neutral. Ein Verbot gibt es also nicht. Mehr noch: Ein Kaminofen pro Einfamilienhaus oder Wohnung könne mit zehn Prozent auf die Verpflichtung angerechnet werden, zu 65 Prozent auf Basis erneuerbarer Energien zu heizen.