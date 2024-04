Personalnot in der Sicherheitsbranche „Es wird jeder eingesetzt, der aufrecht laufen kann“

Mit sommerlichen Festivals und der Fußball-Europameisterschaft stehen in Bonn, Köln und der Region wieder viele Großveranstaltungen an. Im Rampenlicht stehen Bands, DJs und Fußballstars – dass in ihrem Schatten oft Hunderte Sicherheitskräfte arbeiten, fällt Besuchern nur selten auf. Für den Wach- und Sicherheitsdienst Paffen in Bonn mit seinen 90 Mitarbeitern ist schon jetzt klar: Das 20-köpfige Team, das auf Veranstaltungen spezialisiert ist, muss bald aufgestockt werden. Wenn so viel los ist wie diesen Sommer, kommen dabei oft auch Subunternehmen ins Spiel.