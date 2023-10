Postbank-Wohnatlas Wann sich das Pendeln von Bonn nach Köln lohnt

Analyse | Bonn · Wer in Bonn oder dem Rhein-Sieg-Kreis lebt, aber in Köln arbeitet, profitiert meist von günstigeren Wohnkosten. Allerdings müssen Pendler zusätzliche Zeit und Kosten einplanen. In welchen Kommunen und unter welchen Bedingungen lohnt es sich wirklich, den längeren Arbeitsweg nach Köln auf sich zu nehmen?

24.10.2023, 12:57 Uhr

Eine typische Pendlerstrecke zwischen Bonn und Köln ist die Autobahn A555. Foto: picture alliance/dpa/Oliver Berg

Von Nina Bärschneider Redakteurin Wirtschaft

