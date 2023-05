Neue Immobilienpreisdatenbank Das sind die teuersten Ecken in Bonn – damals und heute

Über die Immobilienpreise in deutschen Städten – und damit auch in Bonn – kursieren dieser Tage Auswertungen verschiedenster Institute. Nun gesellt sich eine weitere hinzu. Sie beansprucht für sich, die erste zu sein, die Daten über sämtliche Immobilienkäufe in 18 deutschen Städten während der vergangenen 60 Jahre enthält. Dabei stützt sie sich auf die Daten der Gutachterausschüsse der Gemeinden. Die Rede ist vom sogenannten German Real Estate Index (GREIX), einer neuen Immobilienpreisdatenbank, die das Exzellenzcluster Econtribute der Universitäten Bonn und Köln erarbeitet hat. Rund eine Million Daten von Immobilientransaktionen haben die Forscher rund um den Bonner Ökonomen Moritz Schularick digitalisiert, um sie miteinander vergleichen zu können.