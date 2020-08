Prozess vor Bonner Landgericht : Streit um Abmahnverein geht in die nächste Runde

Streit um Abmahnverein geht in die nächste Runde

Die Bonnerin Vera Dietrich in ihrem Studio, das sie wegen des vom Ido angestrengten Rechtsverfahrens inzwischen geschlossen hat. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Nachdem der Abmahnverein Ido pro Jahr unzählige Kleinunternehmer verklagt hat, zweifelt das Bonner Landgericht an seiner Abmahnbefugnis. Im September kann es noch einmal spannend werden.

Eigentlich dachte Vera Dietrich, der Rechtsstreit mit dem Leverkusener Abmahnverein Ido sei ausgestanden. Am Dienstag stand sie dann aber erneut vor dem Bonner Landgericht, weil der Interessenverband für das Rechts- und Finanzconsulting deutscher Online-Unternehmen (Ido) das Hauptsacheverfahren angestrengt hat. Er will die ehemalige Bonner Gewerbetreibende, die ihren Onlinehandel längst eingestellt hat, zur Abgabe einer Unterlassungserklärung zwingen, die sie ihm seit 2017 verweigert .

Hohe Streitwerte

Beklagte unterschreibt keine Unterlassungserklärung

Der Ido hatte Dietrich im September 2017 abgemahnt, weil sie die Materialzusammensetzung eines für 59 Euro angebotenen Schals in einem Online-Shop nicht richtig gekennzeichnet hatte. Sie zahlte zwar den Kostenaufwand von 232 Euro, den ihr der Ido in Rechnung stellte, verweigerte aber die Abgabe einer Unterlassungserklärung, mit der sie bei wiederholten Verstößen Bußgelder in Höhe von mehreren Tausend Euro hätte zahlen müssen.