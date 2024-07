Sanierungsverfahren beantragt Bonner Süßwarenhersteller Kessko ist insolvent

Der Süßwarenhersteller Kessko mit Sitz in Bonn-Beuel ist insolvent. Wegen drohender Zahlungsunfähigkeit hatte das Unternehmen bereits am Mittwoch einen Antrag auf ein gerichtliches Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung beim Amtsgericht Bonn gestellt. Dem Antrag habe das Gericht am Donnerstag entsprochen, wie die Firma am Freitagnachmittag mitteilte.