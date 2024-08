Fachkräftemangel und Wohnungsnot Unternehmen aus Bonn und der Region bauen wieder Betriebswohnungen

Der Wohnungsmarkt in Bonn und der Region ist angespannt – es fehlt an Wohnraum und der, der da ist, ist dementsprechend teuer: Mieter in der Bundesstadt zahlen inzwischen durchschnittlich 13,79 Euro pro Quadratmeter, zeigen Zahlen des Maklerunternehmens Engel & Völkers. Das können sich selbst viele Vollzeitarbeitende kaum noch leisten. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, steuern Unternehmen deshalb inzwischen selbst in Sachen Wohnraum nach – und bauen eigene Wohnungen für ihre Mitarbeiter.