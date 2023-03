Teilzeitausbildung in Bonn Die 30-Stunden-Azubis

Julia Yacoubou hat es als alleinerziehende Mutter zweier Kinder nicht leicht. Zwar hat sie Archäologie studiert, doch ein Job kam nicht infrage: Teilzeitmodelle gebe es hier kaum, auch seien häufig Umzüge nötig. Auf Infoveranstaltungen erfuhr sie von der Möglichkeit, eine Ausbildung in Teilzeit zu machen, dachte aber: „Das machen andere, nicht ich.“ Erst als sich Yacoubou an Mirjam Jung von der Bonner Jobberatungsstelle ModUs wandte, fasste sie Mut. Jung fragte bei verschiedenen Arbeitgebern in Bonn nach, ob sie sich auf eine Teilzeitausbildung einlassen würden. Bei der Augenklinik Roth hatte sie Glück. Seit August 2021 macht Yacoubou ihre Lehre zur medizinischen Fachangestellten in der Klinik in Bonn-Beuel – in 30 Stunden pro Woche statt in Vollzeit. Sie ist damit eine von vier Teilzeitazubis in der Klinik. So kann sie trotzdem für ihre Kinder da sein, für sie kochen und mit ihnen lernen.