Seit zehn Jahren an der Spitze Telekom-Chef Timotheus Höttges gibt sich ein klares Profil

Bonn · Zwischen Glasfaserausbau und US-Geschäft passt noch ein augenzwinkerndes Weihnachtsvideo. Telekom-Chef Timotheus Höttges steht am 1. Januar ein Jahrzehnt an der Telekom-Spitze. Was ihn ausmacht und wie er den Konzern führt.

29.12.2023 , 08:40 Uhr

Vorstandsvorsitzender Timotheus Höttges sitzt bei einer Pressekonferenz der Deutsche Telekom zum Ergebnis im 2. Quartal 2022 auf dem Podium.(Archivbild) Foto: dpa/Henning Kaiser

Von Claudia Mahnke Redakteurin Wirtschaft

Sein jüngstes Weihnachtsvideo ist ein gutes Beispiel dafür, welches Image Telekom-Chef Timotheus Höttges sich in der Öffentlichkeit geben möchte: Ein bisschen lässig, etwas ironisch, aber sachlich auf dem Punkt. Unter dem Titel „Ho-Ho-Holzhütte" schraubt sich Höttges einen eigenen Glühweinstand zusammen, trägt einen hässlichen Weihnachtspullover mit der Aufschrift „Love Magenta“ und lässt dabei die für den Konzern wichtigen Ereignisse des Jahres Revue passieren. Es gibt Seitenhiebe auf die Konkurrenz und Auftritte seiner Dackel Anton und Otto. Seit 2018 pflegt er den filmischen Dankesgruß an die Beschäftigten des Bonner Unternehmens, der auch über die Social-Media-Plattformen Linkedin und Instagram öffentlich ausgespielt wird.