Nachhaltigkeitstag im Zeichen der Energiekrise : Telekom will sich grüne Energie sichern

Telekom-Chef Timotheus Höttges will die Energieversorgung der Telekom unabhängiger machen. Foto: Deutsche Telekom AG / Norbert Ittermann/Norbert Ittermann

Bonn In der Energiekrise und dem Ukraine-Krieg rückt für die Telekom eine unabhängige Energieversorgung in den Vordergrund. Auch auf den Schutz ihrer Infrastruktur will sie sich stärker konzentrieren.