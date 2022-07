Eigentümerwechsel : Art-Invest Real Estate kauft Telekom-Zentrale

Die Telekom-Zentrale wechselt den Eigentümer, der in Bonn kein Unbekannter ist: Art-Invest ist auch Bauherr am Bundeskanzlerplatz. Foto: Deutsche Telekom AG / Norbert Ittermann/Norbert Ittermann

Bonn Die Kölner Immobiliengesellschaft Art-Invest, Bauherrin der neuen Bauten am Bundeskanzlerplatz, hat die Liegenschaft der Telekom-Zentrale in Bonn erworben. Was bedeutet das für das Kommunikationsunternehmen?