Kauf auf Raten Klarnaschulden als TikTok-Trend

„Ich wette, niemand kann meine Klarna Schulden übertreffen“ – so beginnen viele Videos auf der Onlineplattform TikTok. Nutzerinnen und Influencer zeigen ihre offenen Rechnungsbeträge und Einkäufe, die sie oft über Klarna, einen schwedischen Zahlungsanbieter, getätigt haben. Mal sind es mehrere Hundert Euro, in einigen Videos kommen knapp 60.000 Euro Schulden zusammen, die eine Nutzerin angehäuft hat. Mit dabei: Auch kleine Beträge beispielsweise für Donuts bei Royal Donuts. Dieser Trend zeigt: Vor allem junge Menschen, die unterwegs in den sozialen Netzwerken sind, sind anfällig für Onlineshopping und das System „Jetzt kaufen, später bezahlen.“ Viele rutschen dadurch in die Schuldenfalle.