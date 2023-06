Übernachtungszahlen in Bonn Tourismus trotzt Widrigkeiten - Kritik an A59-Sperrung

Der Tourismus sei eine sensible Branche, sagt Stephan Wimmers, Geschäftsführer für Standortpolitik der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg, am Donnerstag beim Pressegespräch: „Nur das, was nach der Finanzierung ihres Alltags übrig bleibt, können Menschen in Reisen und Freizeit investieren.“ Und das ist in Zeiten der Inflation nicht viel. Dazu kommen die hohen Energie- und Rohstoffpreise. Dieser düsteren Ausgangslage zum Trotz hat sich der Tourismus im Kammerbezirk erstaunlich gut entwickelt.