In Zeiten der Krise Schuldneratlas 2023 zeigt, inwiefern die Menschen in Bonn verschuldet sind

Mit Prognosen ist das so eine Sache. Vergangenes Jahr hatte die Wirtschaftsauskunftei Creditreform noch angenommen, dass es in diesem Jahr mehr überschuldete Menschen in der Region Köln/Bonn geben wird. Höhere Energiepreise, Inflation, teurere Kredite: All das spricht schließlich dafür, dass es den Menschen finanziell schlechter geht. Was jedoch die Überschuldung angeht – heißt: Ausgaben sind dauerhaft höher als Einnahmen – ist diese Rechnung nicht aufgegangen.