Bonn Die Corona-Krise erschwert nun schon das zweite Jahr in Folge die Suche nach einer Lehrstelle. Die Agentur für Arbeit Bonn/Rhein-Sieg berichtet, dass es dennoch mehr freie Plätze als Bewerber gibt.

Ende April haben in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis noch 2161 Jugendliche über die Agentur für Arbeit einen Ausbildungsplatz gesucht, ihnen standen 2239 unbesetzte Lehrstellen gegenüber. Wie die Arbeitsagentur am Mittwoch mitteilte, hatten sich bis dahin 3796 junge Menschen an die Lehrstellenvermittlung gewandt, das seien 8,8 Prozent weniger als im April 2020 gewesen. „Viele Unternehmen su-chen händeringend nach Azubis, um für ihr Unternehmen den zukünftigen Nachwuchs an Fachkräften zu sichern“, erklärte Agenturgeschäftsführer Bernd Lohmüller. Mit 3802 Ausbildungsstellen meldeten die Arbeitgeber aber auch 7,8 Prozent weniger Plätze, was mit der Corona-Krise zusammenhängt.