Licht und Schatten : Verband der Kühlhaus-Betreiber zieht Fazit in Corona-Krise

Verband der Kühlhaus-Betreiber zieht Fazit in Corona-Krise

Zwei Lkw stehen zum Be- und Entladen vor einem Kühlhaus. 70 Prozent der Verbandsmitglieder nutzen bereits grünen Strom, berichtet die in Bonn-Beuel ansässige Vereinigung. Foto: Verband der Kühlhausbranche

Bonn Der in Bonn ansässige Verband der Kühlhaus-Betreiber zieht ein ambivalentes Zwischenfazit der Corona-Krise. Zwischen Zuwächsen und Leid.

An heißen Sommertagen mag sich mancher nach einem Arbeitsplatz bei minus 24 Grad Celsius sehnen. Grundsätzlich leiden die Betreiber deutscher Kühlhäuser mit ihren 70.000 Beschäftigten aber trotz Kältezuschlägen beim Lohn unter eklatantem Fachkräftemangel. Der hat sich auch in der Corona-Krise bei einem Teil der Anbieter bemerkbar gemacht, als der Lebensmittelhandel plötzlich viel mehr Tiefkühlkost absetzte als üblich. „Im Durchschnitt hat der Handel 30 bis 40 Prozent mehr Waren geordert als sonst“, schätzt Jan Peilnsteiner als Geschäftsführer im Verband Deutscher Kühlhäuser und Kühllogistik-Unternehmen e. V. (VDKL).

Veränderte Lebensgewohnheiten haben der eisigen Branche in den vergangenen Jahren stetige Zuwächse gebracht. Viele Singlehaushalte tragen ebenso dazu bei wie arbeitende Ehefrauen oder Lebenspartnerinnen. Es wird weniger selbst gekocht und mehr Fertiges aufgetaut oder gleich auswärts gegessen. „Dazu kommt das erweiterte Angebot“, glaubt Peilnsteiner. Heute seien vegane oder halal zubereitete Angebote neben Klassikern wie Fischstäbchen oder TK-Pizza selbstverständlich. Lieferdienste wie Bofrost aus Strahlen am Niederrhein hätten in den vergangenen Monaten zusätzlich viele weitere Kunden gewonnen.